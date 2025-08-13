خلاف مالي حاد

وبحسب تقارير صحفية، فإن وكيل أعمال دوناروما، إنزو رايولا، طالب إدارة النادي بزيادة راتب اللاعب، رغم أنه يعد من بين الأعلى أجرا في الفريق براتب شهري يبلغ 850 ألف يورو.

في المقابل، تمسكت الإدارة بالهيكل الجديد للرواتب الذي فرضه المدير الرياضي خلال العامين الماضيين، والذي يقوم على تخفيض الأجر الأساسي وزيادة الحوافز المرتبطة بالأداء الفردي والجماعي.

وصدمت إدارة النادي الفرنسي اللاعب ووكيل أعماله، عندما قررت "نبذه" تماما من الفريق، وقرار المضي قدما دونه، دون اللجوء إلى المفاوضات، في أسلوب "عقابي" أثار الجدل.

رسالة وداع مؤثرة

في ظل توتر العلاقة، نشر حارس مرمى منتخب إيطاليا رسالة وداع عبر حساباته على مواقع التواصل، وجهها إلى جماهير باريس سان جيرمان، قال فيها:

"منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه، أعطيت كل شيء داخل وخارج الملعب لكسب مكاني والدفاع عن الفريق. للأسف، قرر شخص ما أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءا من المجموعة والمساهمة في نجاح النادي. آمل أن أتمكن من توديع الجماهير في ملعب حديقة الأمراء، وإن لم يحدث، فاعلموا أن دعمكم كان يعني العالم بالنسبة لي، وسأحتفظ بذكراكم دائما".

وأضاف موجها حديثه لزملائه: "أنتم عائلتي الثانية، شكرا على كل مباراة وكل لحظة. اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة كان شرفا كبيرا لي، شكرا لباريس".

استبعاد من السوبر الأوروبي

المدرب لويس إنريكي استبعد دوناروما من قائمة الفريق لمواجهة توتنهام الإنجليزي في نهائي السوبر الأوروبي، مساء الأربعاء، وهو ما اعتبر إشارة واضحة إلى قرب رحيل الحارس.

تحديد سعر البيع والتعاقد مع بديل

وكشفت شبكة "سكاي إيطاليا" أن باريس سان جيرمان حدد مبلغا يتراوح بين 20 و30 مليون يورو للتخلي عن دوناروما خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد تعاقده بالفعل مع الحارس الفرنسي لوكاس شوفالييه من ليل مقابل 40 مليون يورو ليكون بديلا أساسيا في الموسم المقبل.

وكيل الأعمال يوضح الموقف

وفي تصريحات صحفية، قال إنزو رايولا: "يشعر الفتى بأسف شديد لما حدث. الأيام العشرة الأخيرة محت 4 سنوات قضاها دوناروما هنا. أنا مصدوم من هذا الإهمال، انهارت العلاقة".

وأضاف: "النادي قدم طلبات مختلفة خلال المفاوضات، وسأستشير المحامين حول الموقف. ربما أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فقط تستطيع تلبية المطالب المالية الكبيرة للنادي".

وتابع: "الأمر لا يتعلق بالتخلي عن مشروع رياضي، بل بفهم كيفية التعامل مع النادي، حتى من منظور الصورة العامة، يجب أن نتخذ مواقف واضحة".

مستقبل مجهول

مع استمرار الخلاف بين الطرفين، يبقى مستقبل جيانلويجي دوناروما منفتحا على عدة احتمالات، وسط توقعات بأن يكون الدوري الإنجليزي الوجهة الأقرب للحارس الإيطالي، في حال نجحت الأندية هناك في تلبية شروط باريس سان جيرمان المالية.