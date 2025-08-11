وخلال ركلات الترجيح، نجح هيندرسون في التصدري لركلتي ترجيح للاعبي ليفربول، بينما أضاع المصري محمد صلاح ركلة أخرى فوق العارضة.

وقاد هيندرسون كرستال بالاس للفوز 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وخلال ركلات الترجيح، ظهر هيندرسون وهو يستعين بقنينة ماء، قام لفها بعناية بمنشفة.

وعلى القنينة، كتب أسماء لاعبي ليفربول وجهتهم المفضلة للتسديد.

في حديثه لقناة TNT Sports عن أدائه المميز في ركلات الترجيح، قال نجم مانشستر يونايتد السابق: "أجل، أعشق اللحظات الحاسمة. أحب أن أكون في تلك اللحظات العصيبة، وقد استمتعت بها حقا اليوم".

وأضاف: "كان التحضير لركلات الترجيح رائعا. لذا شكرا جزيلا لكل من ساعدني خلف الكواليس".

وعندما سُئل عن ورقة الأسماء التي وضعها على القنينة، أضاف: "ربما ساعدتني، ربما. أنا متأكد من أنكم ستجدونها".