وخرج ليفاندوفسكي من قائمة النادي الكاتالوني لمواجهة كومو الإيطالي في كأس غامبر غدا الأحد، كما تحوم الشكوك حول مشاركته أمام ريال مايوركا الأسبوع المقبل في افتتاح الدوري الإسباني.

من جانبها، أشارت صحيفة "آس" السبت إلى أن المهاجم البالغ من العمر 36 عاما، قد يمتد غيابه لثلاثة أسابيع، الأمر الذي قد يحرمه من مواجهة مايوركا وليفانتي ورايو فايكانو، وقد يسجل ظهوره الأول في منتصف سبتمبر بعد فترة التوقف الدولي حينما يلتقي برشلونة مع فالنسيا.

وأوضح برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: "عاني لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي من مشكلة في أوتار فخذه الأيسر، المهاجم غير متاح لمباراة الأحد".

وأحرز ليفاندوفسكي 42 هدفا في 52 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي، الذي شهد تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر)، علما بأنه جاء في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري برصيد 27 هدفا، بفارق 4 أهداف خلف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد.

يشار إلى أن اللاعب البولندي الدولي، يبدأ موسمه الرابع مع برشلونة.