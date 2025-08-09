وستقام مباريات الدور التمهيدي الأول بنظام الذهاب والإياب، حيث ستجرى مباريات الذهاب أيام 19 و20 و21 سبتمبر المقبل، فيما تقام مباريات الإياب أيام 26 و27 و28 من نفس الشهر.

مواجهات الدور التمهيدي الأول:

الجيش الرواندي – بيراميدز المصري

جاموس بطل جنوب السودان – الهلال السوداني

القوات المسلحة من النيجر – الترجي التونسي

دادجي البنيني – بطل الدوري الليبي

ASCK التوغولي – نهضة بركان المغربي

إيست آند ليونز السيراليوني – الاتحاد المنستيري التونسي

بيبان جولد ستارز الغاني – شبيبة القبائل الجزائري

باتا من غينيا الاستوائية – نواذيبو الموريتاني

ريال بانغل الغامبي – الجيش الملكي المغربي

فاسيل الليبيري – مولودية الجزائر

وصيف الدوري الكونغولي – المريخ السوداني

مواجهات الدور التمهيدي الثاني

ستقام منافسات الدور التمهيدي الثاني أيضا بنظام الذهاب والإياب، حيث ستجرى جولة الذهاب أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، فيما تقام جولة الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.