وقال "البلاوغرانا" إنه أسقط العقوبات التأديبية التي فرضها على تير شتيغن، مقابل توقيعه على ملفه الطبي.

وتوترت العلاقة بين تير شتيغن وإدارة برشلونة بعد رفض اللاعب الألماني التوقيع على التقرير الطبي الخاص به لتقديمه لرابطة الليغا.

وكان الحارس الألماني قد أصدر بيانا، الجمعة، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، معربا عن استعداده للتعاون مع النادي لتجاوز خلافاتهما.

وبعد ساعات من هذا البيان، رد برشلونة في بيان جديد أعلن فيه موافقة حارس المرمى الألماني على التوقيع على التقرير الطبي الخاص بإصابته، وإرساله إلى لجنة رابطة الدوري الإسباني لتحديد مدة غيابه.

وجاء في البيان: "يعلن نادي برشلونة أن اللاعب مارك أندريه تير شتيغن قد وقع على تصريح يسمح للخدمات الطبية في النادي بإرسال التقرير الطبي الإلزامي، المتعلق بتدخله الجراحي، إلى رابطة الدوري الإسباني".

وأضاف البيان: "وبذلك يغلق الملف التأديبي، ويستعيد اللاعب شارة قيادة الفريق الأول على الفور".

وكان النادي قد عاقب الحارس الألماني، إذ سحب منه شارة القيادة مؤقتا، وجرده من رقم قميصه.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تير شتيغن سيكون المسؤول عن إلقاء الكلمات في حفل تقديم كأس خوان غامبر للجماهير، غدا، في ملعب يوهان كرويف.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن رئيس النادي، خوان لابورتا، زاره في منزله للتحدث معه وجها لوجه لتجاوز خلافاتهما، وانتهت محادثتهما بموافقة تير شتيغن على توقيع تقريره الطبي، وطي صفحة الخلاف.

ويلعب تير شتيغن في صفوف برشلونة منذ صيف 2014، عندما انضم إليه من بوروسيا مونشنغلادباخ.