وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الـ"يويفا" عاقب برشلونة بسبب "مخالفات" وقعت خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعته بنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وقالت إن "يوفيا" فرض غرامات مالية قدرها 5000 يورو على مهاجمي الفريق لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، بسبب عدم امتثالهما لتعليمات مسؤول مكافحة المنشطات، حيث تأخرا في الوصول إلى مركز مراقبة المنشطات بعد مباراة الإنتر ميلان، مخالفين بذلك لوائح مكافحة المنشطات.

وبحسب المصدر ذاته، عاقب "يويفا" مدرب الفريق هانز فليك ونائبه ماركوس سورج بغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو لكل منهما، مع إيقافهما لمباراة واحدة في مسابقات الأوروبية، بسبب خرقهما "للمبادئ العامة للسلوك والنظام الأساسي للسلوك اللائق التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، بحسب "ماركا".

كما فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات على نادي برشلونة، ملزما إياه بدفع غرامة قدرها 5250 يورو بسبب رمي أشياء إلى داخل الملعب، وغرامة إضافية قدرها 2500 يورو لإشعال الجماهير الألعاب النارية خلال مباراتهم مع إنتر ميلان.

وأشارت "ماركا" إلى أن هذه العقوبات ستطبق فورا، مما سيؤثر على مباراة برشلونة الأوروبية القادمة التي ستقام بدون مدرب الفريق ونائبه.