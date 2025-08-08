في السنوات الماضية، شارك العديد من اللاعبين في مباريات فرقهم ومنتخباتهم بجوارب مثقوبة من الخلف. وكان لاعب فريق ريال مدريد، ونجم المنتخب الإنجليزي، جود بيلينغهام أبرز من ظهر بهذا المظهر الغريب بانتظام.

وحسب صحيفة "الجارديان"، يبرر اللاعبون تصرفهم هذا بأن الجوارب الضيقة قد تقيد عضلاتهم أثناء المباراة، ومع استمرار اللعب قد تتورم عضلات الساق، ما قد يقلل إمدادها بالأكسجين ويؤثر على أدائهم أثناء المباريات.

وقال مسؤول في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تصريحات لموقع "تالك سبورت": "العديد من اللاعبين يشعرون بأن الجوارب الحالية ضيقة للغاية وتضغط على الساقين، ويربط بعضهم ذلك بحدوث التشنجات في عضلات الساق".

وأضاف المسؤول الطبي: "لا توجد أدلة قاطعة على ذلك، لكنه يتعلق أكثر بالشعور بعدم الراحة. أعتقد أنه مع الوقت يصبح الأمر عادة أو موضة، خاصة عندما يرون لاعبين آخرين يفعلونها".

وفي إحدى المباريات، طلب الحكم من اللاعب الأرجنتيني إيزيكيل جاراي، لاعب بنفيكا سابقا، تغيير جواربه، إذ رأى أن الجوارب الممزقة تخالف قواعد اللباس، لكن لوائح الفيفا لا تمنع صراحة ارتداء الجوارب المثقوبة.

ويرتدي اللاعبون في كرة القدم جوارب تصل إلى أسفل الركبة، تساعدهم على تثبيت واقيات الساق، والحفاظ على دفء العضلات.

لكن إذا كانت الجوارب ضيقة أكثر من اللازم، فقد تقلل تدفق الدم، وتحبس الدورة الدموية في الساق، ما يزيد خطر الإصابة بالتشنجات.