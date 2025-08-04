وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن ميسي استبدل بعد 11 دقيقة من مباراة كأس الدوريات التي فاز بها إنتر ميامي على نيكاكسا بركلات الترجيح.

وأكد الفريق الأميركي أن فترة غياب ميسي بسبب الإصابة ستعتمد على مدى استجابته للعلاج.

وذكر بيان للنادي: "قدم نادي إنتر ميامي اليوم تحديثا بشأن إصابة قائد الفريق ليونيل ميسي، برعاية مركز بابتيست هيلث الصحي".

وأضاف البيان: "خضع ميسي لفحوص طبية لتقييم مدى الإصابة العضلية التي شعر بها خلال مباراة كأس الدوريات الليلة الماضية أمام نيكاكسا، والتي اضطرته إلى مغادرة الملعب".

وأكد البيان: "كشفت نتائج الفحوص أن ميسي يعاني من إصابة عضلية خفيفة في ساقه اليمنى. سيعتمد حصوله على الإذن الطبي للعودة على استجابته للعلاج".