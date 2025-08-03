وكانت الحالة الصحية لأبو النجا قد تدهورت خلال الأيام الماضية، عقب إصابته بمشكلة خطيرة في الكبد أدت إلى دخوله في غيبوبة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات.

ونعى نادي وادي دجلة لاعبه السابق عبر بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قال فيه: "ينعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي وادي دجلة ببالغ الحزن والأسى، فقيدنا الغالي وحارس مرمانا محمد أبو النجا (بونجا)، الذي وافته المنية في يومٍ حزين خيّم على قلوبنا جميعا، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

كما أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا نعى فيه الحارس الراحل، حيث عبّر رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة وأعضاء المجلس عن حزنهم لفقدان "أحد أبناء الكرة المصرية"، داعين له بالرحمة ولعائلته بالصبر.

وانضم عدد من أبرز الأندية المصرية إلى قائمة النعي، من بينها الأهلي والزمالك وبيراميدز، التي عبّرت عبر حساباتها الرسمية عن حزنها العميق، مشيدة بأخلاق بونجا ومسيرته الرياضية.

ويعد محمد أبو النجا من الأسماء البارزة في حراسة المرمى على مستوى الكرة المحلية، حيث مثل وادي دجلة لسنوات، وكان ضمن قائمة منتخب مصر للمحليين في مشاركات سابقة.