وقال رامون بلانيس، المدير الرياضي للفريق، في تصريحاته التي نقلتها إذاعة "راديو ماركا": "لم نتفاوض أو نتحدث مع فينيسيوس".

لكن بلانيس أشار إلى أنه "من الطبيعي أن يرتبط اسم لاعب مثل فينيسيوس بدور مميز يتمتع بهذه القوة والتأثير"، في إشارة إلى الدوري السعودي.

وكانت عدة تقارير سابقة ربطت النجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا بعد تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده.

وفي وقت سابق، أكد بلانيس لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إبرام صفقة من هذا النوع "ممكنة وواقعية، وقد يكون مفيدا لجميع الأطراف".

ويمتد عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد حتى صيف 2027.

ولعب المهاجم، البالغ من العمر 25 عاما، 322 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 106 أهداف، وصنع 83 هدفا، وفاز بـ14 لقبا مع الفريق، منذ انضمامه إليه في صيف 2018 قادما من فلامنغو البرازيلي.