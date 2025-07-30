واستقبل الملك محمد السادس، الأربعاء، خلال احتفالات عيد العرش في ساحة عمالة المضيق-الفنيدق، لاعبات ومدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم.

ويأتي هذا الاستقبال الملكي بعد الأداء الجيد للاعبات، وببلوغهن نهائي كأس إفريقيا للسيدات في مناسبتين على التوالي.

وتقدم للسلام على الملك محمد السادس، كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.