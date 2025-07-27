ولم يكشف أرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن الفريق وافق على دفع 55 مليون جنيه إسترليني (73.89 مليون دولار) بالإضافة إلى حوالي ثمانية ملايين جنيه إسترليني مميزات إضافية للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان "يسعدنا بالتأكيد الترحيب بفيكتور يوكريش في النادي. أظهر ثباتا استثنائيا في أدائه ومساهمته التهديفية تتحدث عن نفسها".

وكان التعاقد مع مهاجم أولوية لأرسنال في فترة الانتقالات الصيفية، إذ سعى أرتيتا إلى تعزيز تشكيلة قادرة على المنافسة على لقب الدوري الممتاز بعد احتلال المركز الثاني في آخر ثلاثة مواسم.

وافتقر أرسنال إلى مهاجم صريح خلال معظم الموسم الماضي الذي أنهاه متأخرا بفارق عشر نقاط عن ليفربول حامل اللقب، وسجل 17 هدفا أقل.

وتناوب غابرييل خيسوس وكاي هافرتس على قيادة هجوم الفريق قبل أن تبعدهما إصابات عن الملاعب في يناير وفبراير، ليعوضهما لاعب الوسط ميكل مورينو في المراحل الأخيرة من الموسم.

وانضم يوكريش إلى سبورتينغ قادما من كوفنتري سيتي مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني في 2023.

ومنذ ذلك الحين، سجل 97 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة في 102 مباراة خلال موسمين مع الفريق الذي يتخذ من لشبونة مقرا له.

وساهم يوكريش في تحقيق سبورتينغ الثنائية المحلية الموسم الماضي، إذ سجل 54 هدفا في 52 مباراة في كافة المسابقات بينها ثلاثية في شباك مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وسيرتدي الدولي السويدي، الذي قضى فترة قصيرة في برايتون آند هوف ألبيون، القميص رقم 14 وسينضم للفريق خلال جولته قبل بداية الموسم الجديد في آسيا.

ويوكريش خامس صفقة يبرمها أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الجناح نوني مادويكي وحارس المرمى كيبا أريزابالاغا وثنائي الوسط كريستيان نورغارد ومارتن زوبيمندي.