وأوضح الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "وافق النادي الأهلي على بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأميركي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية".

وأضاف البيان: "قامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأميركي على عقد شراء اللاعب وفقا للنظام المتبع هناك. فيما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد".

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن صفقة انتقال أبو علي للنادي الأميركي بلغت 7.5 مليون دولار و2 مليون حوافز مالية، و15 بالمئة من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وانضم وسام إلى الأهلي قادما من نادي سيريوس السويدي مقابل 1.8 مليون يورو، وأحرز 38 هدفا مع الأهلي في 60 مباراة، وحصل على لقب الدوري المصري وكأس السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس أفريقيا والمحيط الهادي ضمن منافسات بطولة فيفا إنتركونتيننتال.

وكان وسام أبو علي يرتبط بعقد مع الأهلي حتى عام 2029، ثم دبت خلافات بين اللاعب والأهلي بعد كأس العالم للأندية التي شارك فيها الفريق، وذلك الأحمر بسبب رغبة المهاجم في الرحيل للدوري الأميركي.

ودخل الاتحاد الفلسطيني على خط الأزمة وأصدر بيانا يتضامن فيه مع رغبة اللاعب ثم عاد وحذف هذا البيان.

واستبعد الأهلي أبو علي من بعثة الفريق لمعسكره الخارجي بتونس استعدادا للموسم الجديد بسبب عدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة بالإضافة إلى "غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية من دون إذن".

واعتذر الدولي الفلسطيني عن هذا الخلاف وقال إن ضغوطا أسرية كانت وراء رغبته في الرحيل.