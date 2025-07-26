وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يرى أن اللاعب أدعى الغياب لمدة ثلاثة أشهر بسبب عملية ضرورية في الظهر، وذلك لمنع النادي من الاستفادة من أحد منافسيه على مركزه.

فيما نشرت وسائل إعلام إسبانية أخرى تقارير مشابهة، بينما لم يعلق النادي أو اللاعب على الأمر بشكل رسمي حتى الآن.

وحسب التقارير فإن الأزمة بدأت مع آخر منشورات تير شتيغن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن العملية الجراحية التي سيجريها في الظهر.

وكتب الحارس الألماني الدولي أنه من المتوقع غيابه لمدة ثلاثة أشهر.

ورغم ذلك سيتعين أن يغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر على الأقل، حتى يتمكن برشلونة من التعاقد مع بديل له في ظل قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وذكرت تقارير أن تير شتيغن غاضب للغاية من التعاقد مع الحارس خوان غارسيا وكذلك تمديد عقد الحارس البولندي فويتك تشيزني.

وأوضحت صحيفة "آس" أن كلا الطرفين وصلا إلى طريق مسدود، كما قيل إن برشلونة سيسحب شارة القيادة من تير شتيغن.

ويستمر عقد تير شتيغن مع برشلونة حتى عام 2028، لكن النادي سيفضل فسخ تعاقده مع واحد من أصحاب الرواتب العالية في الفريق في أقرب وقت.