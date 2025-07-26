وجرت مراسيم تدشين هذا المكتب بحضور رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، إلى جانب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعدد من كبار المسؤولين الرياضيين في إفريقيا وخارجها.

وقد شيد المكتب الإقليمي لـ"الفيفا" بمحاذاة مركز محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، إلى جانب مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتم توقيع البروتوكول الرسمي لتشييد هذا المكتب في مدينة مراكش، في ديسمبر 2024، على هامش حفل جوائز "الكاف"، وذلك بحضور جاني إنفانتينو وفوزي لقجع، ورئيسة الحكومة المغربية ورئيس الاتحاد الإفريقي.

ومكتب الرباط، هو رابع مكتب إقليمي لـ"الفيفا"، بعد المكاتب الأخرى في باريس وميامي وجاكرتا.