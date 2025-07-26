وأوضح لقجع، خلال مروره في برنامج خاص على القناة "الأولى" المغربية، أن عملية اختيار الملاعب التي ستحتضن مباريات المونديال المقبل ستخضع للتنسيق والتفاوض بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وقال رئيس اللجنة المغربية المكلفة بتنظيم كأس العالم 2030: "القرارات المتعلقة بالمونديال لا تتخذ من طرف رؤساء الأندية، بل من قبل اللجان التنظيمية للدول الثلاث بتنسيق مع الفيفا".

وأضاف قائلا: "الصحافة حرة في نشر ما تشاء، لكن ما هو مؤكد حتى الآن هو أن المغرب وإسبانيا والبرتغال نالوا شرف تنظيم هذا الحدث العالمي، ولا شيء رسمي بعد بشأن توزيع المباريات أو تحديد الملعب النهائي".

وذكر لقجع أن المغرب يعيش مرحلة ذهبية في مساره الكروي، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية القارية.

وفي الأيام الماضية، تداولت العديد من المنابر الإخبارية العالمية خبر اختيار ملعب سانتياغو برنابيو لاحتضان نهائي كأس العالم 2030.

وكانت البرتغال قد انسحبت من سباق استضافة المباراة النهائية لكأس العالم بسبب نقص بنيتها التحتية، ما ترك المنافسة مشتعلة بين المغرب وإسبانيا.