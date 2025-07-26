وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن أموريم أبعد بعض الأسماء عن الفريق مثل ماركوس راشفورد وأليخاندرو غارناتشو وأنتوني وجادون سانشو وتايرل مالاسيا، من حسابات الفريق قبل الاستعداد للموسم المقبل.

لكن ورغم ذلك لم تأت عروض لضم هؤلاء اللاعبين (باستثناء راشفورد الذي رحل لبرشلونة)، ومن المعتقد أن الأندية ستنتظر الأيام الأخيرة بفترة الانتقالات الصيفية، والتي تنتهي في الأول من سبتمبر المقبل، ظنا منهم بأن أسعار اللاعبين ستنخفض.

وحذر أموريم بأن ذلك لن يحدث، وأنه إذا كان على هؤلاء اللاعبين العودة إلى الفريق فسيحدث ذلك.

ونقلت "بي بي سي" عن أموريم قوله: "المدير التنفيذي جايسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر برادة لديهما أرقام مطلوبة في هؤلاء اللاعبين".

وأضاف: "إذا لم تصل الأرقام المعروضة إلى تلك القيمة، فهذا يعني أنهم لازالوا يلعبون في مانشستر يونايتد ولا شك في ذلك".

وتابع المدرب البرتغالي: "بعض اللاعبين يحتاجون إلى أماكن جديدة لكي يكون لديهم مساحة أكبر وبعض اللاعبين يرغبون في تحد جديد مع أندية جديدة".

وأوضح: "نحن نسمح لهؤلاء اللاعبين فقط بأن يكون لديهم الوقت والتفكير من أجل اتخاذ القرار".

واختتم أموريم تصريحاته قائلا: "أتفهم أن الأندية ستنتظر حتى اللحظات الأخيرة لكن قد تكون هناك مفاجأة بأنني جاهز لانتظار هؤلاء اللاعبين".