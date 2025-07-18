ووفقا لما ذكرته صحيفة "الميدان" فقد توصل نادي الهلال الملقب بـ(الزعيم) لاتفاق مع بونو يشمل كافة التفاصيل المرتبطة بالعقد الجديد، والذي يتضمن تحسينات عديدة.

وأوضح المصدر نفسه أن بونو ينتظر أن يوقع على عقد جديد يمتد لموسمين إضافيين، عدا عن الموسم المتبقي في عقده الحالي الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو 2026.

كان بونو قد قدم أداء لافتا رفقة الهلال في كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب تحقيق أربع بطولات مع الزعيم وهي بطولات كأس السوبر مرتين، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك.