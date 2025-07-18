وذكر النادي عبر مركزه الإعلامي، الجمعة، أن الجهاز الفني وضع برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو، وتتخلله مواجهتي الملعب التونسي والبنزرتي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصدر مطلع، أن الأهلي استبعد الفلسطيني وسام أبوعلي بسبب عقوبة نتيجة التمرد لغيابه عن التدريبات.

وقال المصدر إن قائمة الغيابات عن المعسكر ضمت إمام عاشور ومروان عطية للإصابة وكريم نيدفيد وأحمد عبدالقادر ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

وقدّم نادي كولومبوس الأميركي، عرضا للنادي الأهلي للحصول على خدمات وسام أبو علي خلال الصيف الجاري.

وذكرت مصادر إعلامية مصرية، أن عرض كولومبوس كانت قيمته 5.250 مليون دولار، ثم ارتفع إلى 7.5 مليون دولار إضافة غلى 15 بالمئة نسبة إعادة بيع، لكن النادي الأهلي لم يعلن موافقته على بيع اللاعب حتى الآن ما يهدد بفشل الصفقة.

ويتهم وسام أبو علي بالتمرد والامتناع عن الذهاب إلى التدريبات مع النادي الأهلي، بعد العودة من الإجازة.