وتعرضت جابر لسلسلة من الانتكاسات على مدار الأشهر الأخيرة بعد مغادرتها دورة برلين من دور الثمانية ثم بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" منذ الدور الأول وكذلك بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) بداعي الإصابة.

وتأخر تصنيف جابر للمرتبة الـ71 عالميا بعد أن أدركت أفضل ترتيب لها في المركز الثاني عام 2022، لكنها شكت في وقت سابق من حالة إجهاد عضلي.

وكتبت أنس جابر على حسابها الرسمي بتطبيق (إنستغرام): "على مدار العامين الماضيين قدمت جهدا كبيرا. كنت أقاتل وسط الإصابات وأواجه العديد من التحديات الأخرى لكن في أعماقي لم أشعر حقا بالسعادة على أرض الملعب".

وأضافت جابر: "التنس لعبة جميلة لكن أشعر أنه حان الوقت للتراجع خطوة إلى الوراء وأمنح نفسي الأولية حتى ألتقط أنفاسي وأتعافى وأعيد اكتشاف متعة الحياة ببساطتها".

ولم توضح جابر (30 عاما) مدة ابتعادها عن ملاعب اللعبة البيضاء.