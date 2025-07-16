وحصل يامال على القميص بعد موسم مذهل سجل فيه 18 هدفا و25 تمريرة حاسمة ليساعد في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية بإحراز الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية، إلى جانب التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم اللاعب الشاب، الذي كان يرتدي القميص رقم 19 في الموسم الماضي، استمراره مع برشلونة بالفعل، إذ وقع على تمديد التعاقد في مايو الماضي، ليستمر في برشلونة حتى عام 2031.

وتسلم اللاعب، الأربعاء، القميص رقم 10 من رئيس النادي خوان لابورتا في احتفالية خاصة.

ويحمل القميص رقم 10 ثقلا هائلا في كامب نو، إذ ارتداه ميسي خلال فترته مع النادي الحافلة بالألقاب والتي شكلت مسيرته. وحصد الأرجنتيني 34 لقبا مع برشلونة ورحل عن الفريق وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفا، وجاء رحيله بعد موسم 2020-2021 بسبب مشكلات مالية في النادي.

وارتدى القميص رقم 10 في برشلونة أساطير آخرون مثل دييغو مارادونا ورونالدينيو، لكن يامال قال إن هذا الإرث لن يثقل كاهله.

وأضاف للصحفيين: "ميسي مهد الطريق بالرقم 10، وأنا سأقدم مشواري". وأضاف "إنهم ثلاثة أساطير في كرة القدم وفي النادي. كل طفل يحلم بمضاهاة ميسي ورونالدينيو ومارادونا... سأسعى جاهدا للحفاظ على هذا الإرث".

وتابع: "أولا، كان حلمي أن ألعب لأول مرة مع برشلونة وأرتدي الرقم 10. كل من نشأ هنا يحلم بذلك. أنا ممتن للنادي".

وبعد رحيل ميسي، انتقل القميص إلى الجناح الشاب أنسو فاتي، لكن اللاعب البالغ من العمر الآن 22 عاما فشل في الوفاء بوعوده المبكرة، وأعير إلى برايتون آند هوف ألبيون. وسيقضي فاتي الموسم المقبل مع موناكو على سبيل الإعارة، وهو ما مهد الطريق أمام لامين ليرث أحد أشهر أرقام القمصان في كرة القدم.

وأوضح اللاعب الشاب: "لم أفز بدوري أبطال أوروبا ولا بكأس العالم. هذه هي أهدافي الآن".