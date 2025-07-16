ويعد الراحل من أبرز رموز كرة القدم المغربية على مر التاريخ، إذ قاد المنتخب المغربي للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا سنة 1976.

وكان فرس أول مغربي وعربي يتوج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية سنة 1975.

ويعد الراحل أحد صناع أمجاد الكرة المغربية، إذ ما يزال يحتفظ بلقب الهداف التاريخي لـ"أسود الأطلس" برصيد 42 هدفا.

وكان الراحل من ألمع المواهب في كرة القدم الإفريقية في السبعينيات. رغم صغر سنه، قاد منتخب بلاده إلى ثلاث بطولات نهائية لكأس الأمم الإفريقية، وساعدهم في التأهل إلى أولمبياد ميونيخ 1972. إضافة إلى ظهوره في كأس العالم 1970 في المكسيك.

ولد أحمد فرس، الملقب بـ"مول الكرة"، سنة 1946 بمدينة المحمدية، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق شباب المحمدية، الذي ظل وفيا له طيلة مشواره الرياضي الذي انتهى سنة 1982.