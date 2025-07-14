ووقع مودريتش، الفائز بالكرة الذهبية 2018، على عقد لمدة عام مع ميلان، اليوم الاثنين، وذلك بعدما ودع ريال مدريد الإسباني بعد 13 موسما قضاها مع النادي الملكي، ويتضمن عقده مع ميلان خيار التمديد لموسم إضافي.

ونشأ مودريتش كمشجع لميلان الذي كان يضم في فترة التسعينات، نجمه المفضل ومواطنه زفونيمير بوبان.

وكان مودريتش قد أعلن في مايو / أيار الماضي أنه سيغادر ريال مدريد بعدما حقق 28 لقبا مع الفريق ، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا ست مرات وكأس العالم للأندية ست مرات وكأس السوبر الأوروبي خمس مرات والدوري الإسباني أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني خمس مرات.

وكان ميلان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإيطالي، وفشل في الحصول على مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية.

واستعاد ميلان مدربه السابق ماسيمليانو أليغري وذلك بعد نهاية الموسم الماضي، ليحل بدلا للمدرب البرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو.

وفاز أليجري بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان في عام 2011 للمرة الأولى في مسيرته كمدرب، قبل أن يحقق خمسة ألقاب متتالية مع يوفنتوس بين عامي 2015 و2019.