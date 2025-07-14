وقال ترامب في حديث مع منصة "دازن" الرياضية، ردا على سؤال عن أفضل لاعب في التاريخ: "منذ أعوام عندما كنت صغيرا أحضروا لاعبا اسمه بيليه ولعب لفريق يدعى كوزموس".

وتابع: "أتيت لمشاهدة بيليه وكان رائعا. أقول إن بيليه كان عظيما".

وانضم "الجوهرة البرازيلية" الراحل إلى كوزموس الأميركي عام 1975، ثم اعتزل كرة القدم بعدها بعامين.

وكان ترامب انضم إلى تشلسي الإنجليزي على المسرح للاحتفال بتتويج الفريق اللندني بكأس العالم للأندية، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وعقب المباراة، قدم ترامب، الذي تعرض لصيحات استهجان قصيرة من بعض الحضور، الكأس لتشلسي برفقة السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبعد تسليم كأس البطولة لريس جيمس قائد تشلسي، دعا إنفانتينو ترامب لإفساح الطريق، لكن رغم ذلك ظل الرئيس الأميركي في مكانه بينما رفع جيمس الكأس وبدأ الفريق احتفالاته وسط الألعاب النارية والقصاصات الورقية.

وفاز تشلسي بكأس العالم للأندية، بطولة الفيفا الموسعة حديثا بمشاركة 32 فريقا، وحصد جائزة مالية قيمتها 121 مليون دولار.

وتابع الرئيس الأميركي في مقابلته: "جاني صديقي. لقد قام بعمل رائع مع كرة القدم. من الرائع مشاهدة مثل تلك المباريات. وما نراه اليوم يبدو مفاجئا بعض الشيء، أليس كذلك؟ حتى الآن. إنه أمر مذهل".

وحينما سئل ترامب أيضا عما إذا كان يتصور يوما ما أن تهيمن فيه الولايات المتحدة، التي ستستضيف كأس العالم مع كندا والمكسيك الصيف المقبل، على كرة القدم، رد قائلا: "أؤكد لكم أننا نبلي بلاء حسنا على الصعيدين السياسي والرياضي".

وتابع: "كنا نعاني وضعا سيئا للغاية كدولة. كانت لدينا إدارة لا تتسم بالكفاءة، والآن لدينا بلد في حالة من الحماس. إنه أمر مثير للغاية، وأعتقد أن كرة القدم ستكون كذلك هنا أيضا".

واختتم ترامب حديثه قائلا: "أصبحت كرة القدم تنعم هنا بالحماس بالفعل. وحظيت باهتمام كبير، ومع هذا الاهتمام يظهر اللاعبون المتميزون، وأعتقد أننا سنحقق نتائج رائعة".