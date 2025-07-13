وذكرت تقارير إعلامية أنه قبل حوالي 35 دقيقة من انطلاق مباراة النهائي، شوهدت مروحية "مارين وان" التابعة لترامب وهي تهبط بالقرب من الملعب.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودين أثناء وصول ترامب.

ودفع حضور ترامب السلطات إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في نهائي بطولة الموسعة حديثا.

وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في ملعب "ميتلايف" وكذلك عناصر من الشرطة السرية، في المباراة التي يحضرها نحو 70 ألف متفرج.

وتعرض المتفرجون لإجراءات تفتيش صارمة أكثر من أي وقت مضى في المباريات السابقة التي أقيمت في هذا الملعب.

كما جرى تفتيش الإعلاميين والصحفيين الذين لم يتم تفتيشهم من جانب المتطوعين في المباريات الماضية، كما طلب من المصورين فتح جميع حقائبهم التي تحتوي على معداتهم.

يذكر أن ملعب "ميتلايف" سيستضيف أيضا نهائي كأس العالم العام المقبل يوم 29 يوليو 2026.