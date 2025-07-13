وستقام المباراة النهائية على أرضية ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن الفيفا والسلطات الأمنية الأميركية رفعوا درجات الحيطة والحذر، وسيتم اتباع إجراءات صارمة، تشمل عمليات تفتيش وتدقيق مشددة، لتأمين الحدث.

كما تم إلزام الجماهير بالحضور إلى محيط الملعب قبل ثلاث ساعات على الأقل من انطلاق المباراة، لتسهيل عمليات الدخول والتفتيش، وفقا لـ"آس".

وأوضح المصدر: "ستكون هناك عمليات تفتيش وتفتيش جسدي أكثر صرامة من المباريات السابقة".

كما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن فرق الأمن وموظفي الملعب ومنظمي الفعاليات وجهاز الخدمة السرية كلهم كلفوا بحماية ترامب في الملعب الذي يتسع لـ82,500 شخص في ولاية نيوجيرسي.

وقال خبراء في الشؤون الأمنية إن التحضير لتوفير الأمن الشخصي لشخصية عامة بارزة في حدث كبير مثل نهائي كأس العالم للأندية يتطلب عدة أيام من الاستعداد والتخطيط.

وأوضحوا: "يجب تعيين فريق أمني بشكل مسبق ويبدأ العمل قبل الحدث بأيام ويجري استطلاعا مفصلا للمكان ويتواصل مع موظفي المكان وأفراد الأمن هناك لتقييم الإجراءات الأمنية، كما يتم الحديث بشأن خطة الدخول والخروج في ظل وجود حشود كبيرة من الناس، إلى جانب خطط طوارئ".

وذكر أحدهم لـ"نيويورك تايمز": "إنها عملية كبيرة".

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، حضور الرئيس الأميركي للمباراة النهائية، وذلك خلال لقاء إعلامي نظم في وقت مبكر من اليوم في برج "ترامب تاور" في نيويورك.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، يوم الخميس، أنه سيحضر نهائي كأس العالم للأندية 2025. وقال للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "سأحضر المباراة".

ومن المتوقع أن تكون المواجهة بين سان جيرمان و"البلوز" من العيار الثقيل، حيث يسعى الفريق "الباريسي" إلى إنهاء موسمه بخماسية تاريخية، متسلحا بعدد من النجوم البارزين. في المقابل، سيحرص "البلوز" على قلب الموازين، والتتويج بلقبه الثاني هذا الموسم.