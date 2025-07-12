وتعتزم الشرطة الفرنسية نشر 11500 ضابط في منطقة باريس الكبرى وذلك لمنع أحداث شغب متوقعة، فيما قال لوران نونيز، قائد الشرطة، إن الضباط يتم نشرهم تحسبا للمباراة وعطلة يوم الباستيل المقرر لها بعد غدا الإثنين، حيث وقعت أعمال شغب في الماضي.

وأضاف في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية، أنه تم ضبط 2000 من الألعاب النارية خلال 300 عملية للشرطة في الفترة التي سبقت المباراة، وتم إلقاء القبض على ما يقرب من 12 شخصا.

وفي العاصمة باريس، قررت الشرطة عدم السماح بوجود منطقة للجماهير وكذلك النقل التلفيزيوني المباشر للمباراة في الساحات.

كما تم منع التجمعات في "الشانزليزيه" وكذلك قصر ليتوال وساحة "الكونكورد" حيث سيتم منع السيارات من الوصول إليها في وقت إقامة المباراة.

ويعود السر في تلك القرارات إلى الاستعدادات الجارية للعرض العسكري المقرر صباح بعد غد الإثنين بمناسبة يوم الباستيل.

وجاء التواجد الأمني المكثف بسبب أعمال العنف والشغب التي شهدتها المنطقة في أعقاب فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وتم اعتقال نحو 563 شخصا عبر فرنسا، منهم 491 شخصا في باريس فقط، حيث تم إتلاف بعض الممتلكات العامة ونهب بعض المتاجر.