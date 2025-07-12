وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الحفل المرتقب يكتنفه الكثير من الغموض، وسط ترجيحات بمنع إدخال الهواتف المحمولة، أو التقاط الصور خلال السهرة، حفاظا على خصوصية المناسبة.

ووفق الصحيفة: "يصل لامين يامال الأحد إلى سن الرشد وسيحتفل بذلك في حفل كبير مساء السبت. ولم يرغب اللاعب في الكشف عن الكثير من تفاصيل الحدث الذي تحيط به سرية كبيرة".

وأضافت أنه "يتوقع أن يظل الأمر كذلك، وربما لا يسمح حتى بالتقاط صور للسهرة. وسيرفض إدخال الهواتف المحمولة".

وأشارت إلى أنه تم استبعاد خيار إقامة الحفل في مقر إقامة يامال في جزيرة إبيزا، وباتت المؤشرات تفيد بأنه سيكون في برشلونة أو في البحر.

ويتوقع أن تحضر الحفل أسماء بارزة، من بينهم مؤثرون، وفنانون وزملاء للاعب.

وأشار برنامج إذاعي إلى أن والدة لامين يامال ليست سعيدة جدا بهذه الاحتفالية، لكنها أيضا لا تستطيع منعها.

وأوضحت صحيفة "ماركا" إلى أنه في اليوم الموالي للحفل، أي 14 يوليو، ستنتهي إجازة اللاعب الشاب وسيخضع لاختبار طبي استعدادا للموسم الجديد. وقام مدرب برشلونة هانزي فليك ببرمجة جلسة تدريب مزدوجة، يوم الإثنين.