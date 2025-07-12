وأعلن ليفربول عن خطوته في بيان قال فيه "بعد التشاور مع زوجته، روتي، وعائلته، يمكن للنادي أن يعلن أن رقمه سيتم سحبه تكريما لذكرى ديوغو على جميع المستويات، بما في ذلك فريق السيدات والأكاديمية في ليفربول".

وقال مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لليفربول: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ نادي ليفربول لكرة القدم التي يتم فيها منح مثل هذا التكريم لشخصية معينة".

وأضاف: "لذلك، يمكننا القول إن هذا التكريم هو فريد من نوعه لشخصية رائعة واستثنائية".

ويخوض "ريدز" مباراته الأولى منذ الحادثة المأسوية التي أودت بحياة النجم البرتغالي بمواجهة مضيفه بريستون من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في لقاء ودي استعدادي للموسم الجديد الأحد.

وسيعزف نشيد ليفربول "لن تسير وحدك أبدا" قبل انطلاق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، وسيضع بريستون إكليلا من الزهور أمام جماهير الفريق الضيف.

وبعد ذلك، سيتم الوقوف دقيقة صمت على أن تعرض بعدها صورا ومقاطع فيديو تكريمية على شاشة الملعب الكبيرة وعلى لوحات الإعلانات بجانب الملعب، وسيرتدي لاعبو الفريقين شارات سوداء.

ووقع الحادث الذي أودى بحياة جوتا على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية.

وانحرفت السيارة "عن المسار" قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني الإسبانية، موضحة أن الراكبين، ديوغو وشقيقه الأصغر أندريه، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

وحضر المدرب الهولندي لليفربول آرني سلوت برفقة لاعبيه، بينهم القائد الهولندي فيرجيل فان دايك جو غوميز والأوروغوياني داروين نونييس والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإيطالي فيديريكو كييزا مراسم جنازة جوتا.