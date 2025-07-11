وكتب هيرنانديز على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: "بعد 6 أعوام في هذا النادي حان وقت الوداع. سأرحل بعد لحظات لا تنسى، مثل الفوز بلقب الدوري (عام 2022) وكأس السوبر الإيطالية (عام 2025)".

وأضاف الظهير الأيسر: "لم يكن قرار الرحيل سهلا، كنت أعرف دائما أين أريد أن أكون وكان ميلان دائما أولويتي، لكن للأسف ليس كل شيء يعتمد عليك دائما".

وكتب في تعليق على صور له أن "التوجه الذي اتخذه النادي وبعض قراراته الأخيرة لا يحترمون القيم التي دفعتني للانضمام إليه".

ونشر اللاعب صورا من بينها واحدة مع المدير الفني السابق أسطورة ميلان باولو مالديني، الذي أُقيل من منصبه عام 2023، وهو الإداري الوحيد الذي شكره الفرنسي بالاسم على "رؤيته وقيادته".

والتحق هيرنانديز بميلان في يوليو 2019، وخاض 262 مباراة بألوان الفريق اللومباردي سجل خلالها 34 هدفا ومرر 45 كرة حاسمة.

لكنه عانى الموسم الماضي من تهميشه على مقاعد البدلاء في الكثير من المباريات، خلال حملة مخيبة جدا للنادي الذي أنهى الدوري الإيطالي ثامنا وخرج خالي الوفاض قاريا، ولن يشارك في أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل.

ويشعر مشجعو النادي بغضب شديد تجاه مالكه الأميركي جيري كاردينالي ومستشاره الخاص النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، ويعتقدون أن دورهما وقراراتهما مسؤولة إلى حد كبير عن خيبات أمل الفريق.