ولم يفصح توتنهام عن التفاصيل المالية لصفقة قدوس، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها بلغت 55 مليون جنيه إسترليني.

وأحرز قدوس (24 عاما)، 19 هدفا في 80 مباراة لعبها بمختلف المسابقات مع وستهام، الذي انضم لصفوفه قبل عامين قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وقال قدوس في مقابلة أجراها مع الموقع الإلكتروني للنادي: "الجزء الأهم من سبب قدومي إلى هنا هو المشروع، وكيف يرى المدرب أنني قادر على التطور تحت قيادته".

وأضاف نجم منتخب غانا: "رأيت كم المواهب التي قام المدرب بتطوير مستواها لكي يصبحوا لاعبين رائعين، وهذا دليل واضح على رغبتي في اللعب تحت قيادته أيضا".

كما اقترب النادي اللندني أيضا من ضم مورغان غيبس وايت، لاعب وسط نوتنغهام فورست الإنجليزي.

وفي ظل سعي توتنهام لإعادة بناء صفوفه مجددا تحت قيادة مديره الفني الجديد توماس فرانك، ذكرت تقارير إخبارية أن غيبس وايت سيخضع للفحص الطبي في توتنهام قبل الإعلان رسميا عن انضمامه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وانضم غيبس ​​وايت إلى نوتنغهام فورست صيف عام 2022 بعد صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب دورا بارزا في عودة الفريق إلى المسابقات القارية مرة أخرى لأول مرة منذ عام 1996، بعدما أحرز 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 34 مباراة في الموسم المنصرم.