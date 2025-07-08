وحسب الشرطة، فإن تقرير الخبراء ما يزال "قيد الدراسة"، وسيركز على "الآثار التي خلّفها" أحد إطارات السيارة.

وأضافت: "لكن جميع المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعة المسموح به".

ورجّح المصدر نفسه أن جوتا كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث ليلة 25-26 يونيو.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن الشقيقين كانا يستقلان سيارتهما، وهي من طراز لامبورغيني، ليصلا إلى عبارة في إسبانيا ليسافرا إلى بريطانيا.

وذكرت تقارير أن مركبتهما انحرفت على الطريق واشتعلت فيها النيران. وقالت الشرطة حينها إنها تشتبه في انفجار أحد إطاراتها.

وهزت وفاة المهاجم جوتا عن عمر يناهز 28 عاما عالم كرة القدم، إذ انهالت رسائل التعزية من زملائه السابقين والأندية وقادة المنتخب والمشجعين.