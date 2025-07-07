وقال مصدر بالأهلي المصري، مساء الأحد، إن الأهلي أتم بالفعل إجراءات ضم ياسين مرعي لمدة 5 مواسم من فاركو، والذي يلقب بـ"قلب الأسد".

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "سيخضع ياسين مرعي لفحص طبي يوم الإثنين قبل أن يتم تحويل قيمة الصفقة إلى فريقه السابق فاركو".

وأوضح أن الصفقة تم الاتفاق عليها نهاية مايو 2025 مقابل حوالي 40 مليون جنيه يتم تسديدها على أقساط.

وتعاقد الاهلي في انتقالات الصيف الجاري مع التونسي محمد علي بن رمضان ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد مصطفى "زيزو" بجانب أحمد رمضان بيكهام على سبيل الإعارة وتحويل استعارة مصطفي العش إلى شراء نهائي من نادي زد.