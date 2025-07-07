وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي، أن الجهاز الفني والإداري الجديد يضم عبد الناصر محمد مديرا للكرة، والبلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا، والفرنسي بيير باهرلي مدربا مساعدا.

وأضاف أن حازم إمام سيتولى دور المدرب المساعد إلى جانب البلجيكي جوجوسلاف لازيتش، الذي سيتولى تدريب حراس المرمى، فيما يتواجد الإسباني راؤول لوبيز كمدرب أحمال، والفرنسي جوليان لاجوكس كمحلل أداء، والكرواتي ماريو تومليانويتش كمخطط أحمال، ومحمد حسن تيتو مديرا إدريا، بالإضافة إلى منتصر السيد وعبد الله حسين ومحمد عبد الرحيم إداريين.

وعقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران يوم الأحد في بداية فترة الإعداد، على استاد الكلية الحربية للحديث عن خطة الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتم خلال الجلسة التأكيد على ثقة الجميع في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة في الموسم المقبل، والمنافسة بقوة على كل البطولات التي سيشارك فيها الفريق.