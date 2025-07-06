وسجل مبابي هدفه الأول في مونديال الأندية، بتسديدة مقصية رائعة، في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني، ساهمت بانتصار فريقه ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-2، والعبور إلى نصف النهائي.

وبعد الهدف، توجه مبابي إلى كاميرا البث، وقام بإشارة الرقم 20 بيديه، قبل أن يقوم بتحية احترام بيديه، في إشارة إلى جوتا الذي كان يحمل الرقم 20 مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وأثار خبر وفاة جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، صدمة كبيرة في عالم كرة القدم وخارجه، حيث تدفقت رسائل التعازي من قادة دول ونجوم اللعبة حول العالم.

وبحسب الشرطة الإسبانية، كان جوتا وشقيقه في طريقهما إلى ميناء لعبور البحر نحو بريطانيا، عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران بعد منتصف الليل. ورجحت الشرطة أن يكون انفجار أحد الإطارات هو السبب وراء الحادث المأساوي.