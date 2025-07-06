فقد واصل النجم الشاب غونزالو غارسيا تألقه في البطولة مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وأحرز الهدف الأول خلال الفوز الثمين 3-2 على بوروسيا دورتموند الألماني، في دور الثمانية للمونديال، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى 4 أهداف.

وتقاسم غارسيا صدارة قائمة هدافي النسخة الحالية لمونديال الأندية مع الغيني سيرهو غيراسي نجم بوروسيا دورتموند، الذي أحرز الهدف الثاني للفريق الألماني في اللقاء من ركلة جزاء.

واشترك غارسيا وغيراسي في القمة مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والبرازيلي ماركوس ليوناردو، نجمي بنفيكا البرتغالي والهلال السعودي على الترتيب.

ولا تزال الفرصة مواتية أمام غارسيا (21 عاما) للانفراد بصدارة المسابقة في ظل صعود فريقه للدور قبل النهائي، حيث يلعب مع باريس سان جرمان الفرنسي، في الوقت الذي ودع به باقي منافسيه في صدارة الهدافين البطولة.