وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الأحد، أن موسيالا تعرض لكسر في الشظية، خلال مباراة فريقه بدور الثمانية لبطولة كأس العالم للأندية، مشيرة إلى أنه يواجه فترة غياب طويلة.

وأضافت "بيلد" أن موسيالا يعاني أيضا إصابة في الأربطة، وربما يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أشهر.

ولم يعلن بايرن رسميا عن تشخيص حالة موسيالا بعد، لكن عضو مجلس الإدارة الرياضي ماكس إيبرل لمح إلى أن اللاعب ربما يخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة، ولن يعود مع الفريق إلى ألمانيا الأحد.

وتعرض موسيالا لالتواء شديد في ساقه أثناء محاولته الاستحواذ على الكرة أمام جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جرمان وويليان باتشو مدافع الفريق الفرنسي.

ووضع دوناروما يده على وجهه من الصدمة، وبدا لاعبو الفريقين في حالة ذهول عند استبدال موسيالا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز بطل أوروبا 2-صفر، وتأهله إلى نصف نهائي مونديال الأندية.