وأطلق ديزريه دوي تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 78 لم يتمكن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ من اللحاق بها، ليتقدم للفريق الفرنسي.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ضاعف عثمان ديمبلي النتيجة بعدما استغل تمريرة عرضية من أشرف حكيمي ليتابعها بتسديدة سكنت الشباك على يسار نوير، بعد لحظات من تسديدته التي ارتطمت بالعارضة.

وتعرض جمال موسيالا لاعب وسط بايرن لإصابة في الكاحل، من المحتمل أن تكون كسرا، إثر تدخل الحارس جانلويجي دوناروما على كاحله الأيسر، مما أدى إلى التوائه بطريقة مقلقة، قبل نهاية الشوط الأول.

وهرع الفريق الطبي لبايرن إلى أرض الملعب بينما كان دوناروما قلقا بشكل واضح، وسقط على الأرض واضعا يديه على رأسه غير مصدق لخطورة الإصابة.

وأُلغي هدف في كل شوط لبايرن بداعي التسلل، إذ سجل المدافع دايو أوباميكانو بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة قرب نهاية الشوط الأول، وسجل هاري كين في الشوط الثاني من ضربة رأس أيضا.

وتعرض ويليام باتشو للطرد في الدقيقة 82 بسبب تدخل متهور، ثم انضم إليه لوكاس هرنانديز بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

ويواجه بطل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد الإسباني أو بوروسيا دورتموند الألماني، اللذين يلتقيان في المباراة الأخيرة من دور الثمانية.