وكان قائد الفريق فيرجيل فان دايك، وحارس المرمى كاويمين كيليهير، والمدرب أرنه سلوت من بين اللاعبين الحاليين والسابقين الذين وصلوا إلى البرتغال في وقت متأخر من مساء الجمعة، لتقديم العزاء في وفاة زميلهم وشقيقه أندريه سيلفا.

وظهر عدد من نجوم ليفربول بقيادة فان دايك، وهم يحملون زهورا بالرقم 20، وهو رقم قميص اللاعب الراحل.

ولكن ما لفت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، غياب النجم المصري محمد صلاح، عن حضور مراسم الجنازة في البرتغال.

كما لم يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الجنازة، وهو كانت تربطه علاقة جيدة بجوتا.

وحضر عدد كبير من نجوم المنتخب البرتغالي للجنازة، وعلى رأسهم برونو فيرنانديز وروبن نيفيز وجواو كانسيلو.

وأثار خبر وفاة جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، صدمة كبيرة في عالم كرة القدم وخارجه، حيث تدفقت رسائل التعازي من قادة دول ونجوم اللعبة حول العالم.

وبحسب الشرطة الإسبانية، كان جوتا وشقيقه في طريقهما إلى ميناء لعبور البحر نحو بريطانيا، عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران بعد منتصف الليل. ورجحت الشرطة أن يكون انفجار أحد الإطارات هو السبب وراء الحادث المأساوي.