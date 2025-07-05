ويلتقي تشلسي في قبل النهائي مع فلوميننسي البرازيلي، الذي تأهل بالفوز 2-1 على الهلال السعودي مساء الجمعة في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وتألق بالمر في صفوف الفريق اللندني، وكاد أن يتقدم بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة بتسديدة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن ويفرتون حارس بالميراس تصدى للكرة ببراعة.

وافتتح بالمر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 16، إذ تلقى طولية وراوغ الدفاع ببراعة ثم سدد كرة بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك في الزاوية الضيقة.

وبعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، تعادل بالميراس عن طريق إستيفاو، الذي تعاقد معه تشلسي وسينضم إلى صفوفه عقب البطولة الحالية.

وتلقى إستيفاو عرضية داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة اصطدمت بالعارضة من أسفل ثم سكنت الشباك.

بعدها كثف تشلسي ضغطه الهجومي بشكل كبير، في حين وجه بالميراس تركيزه على التأمين الدفاعي، وبحث عن الفرصة عبر الهجمات المرتدة السريعة.

وبدا تشلسي عاجزا عن إيجاد الحلول لهز الشباك رغم محاولاته المتتالية، حتى نجح أخيرا في التقدم مجددا في الدقيقة 83 بهدف عكسي.

وحاول مالو غوستو تمرير عرضية أمام المرمى لكن الكرة اصطدمت بساق جياي مدافع بالميراس، ثم ارتطمت بالحارس ويفرتون قبل أن تسكن شباكه.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز تشلسي وتأهله لقبل النهائي.