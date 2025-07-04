وضمت التشكيلة: بونو - كوليبالي - متعب - كانسيلو - لودي - نيفيز - كنو - ناصر - سافيتش - مالكوم - ليوناردو.

وضمت تشكيلة الفريق البرازيلي: فابيو - كسافيير - إكناسيو - ثياغو سيلفا - فرييتيس - فيونتس - بيرنال - مارتينيلي - نوناتو - أرياس - كانو.

وكان الهلال فجّر مفاجأة كبرى بإقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3.

وأكد إينزاغي ثقته بتقديم فريقه مباراة جيدة أمام فلومينينسي، مؤكدا أن خصمه فريق "منظم وأداؤه جيد".

في المقابل، أعرب ريناتو غاوتشو مدرب فلومينينسي البرازيلي عن ثقته بأن فريقه سيُوازن على أرض الملعب الفارق الاقتصادي مع الهلال السعودي، محذرا "نحن أقوياء".

وأضاف: "الكثير من الأندية الكبيرة خرجت من الطريق (...) لقد أظهرنا قوتنا، وآمل أن نواصل ذلك من أجل الوصول إلى نصف النهائي"، في إشارة إلى المفاجأة التي حققها فريقه بإقصاء إنتر ميلان الإيطالي من الدور ثمن النهائي.