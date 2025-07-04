وقال صلاح عبر حسابه على إكس: "أنا عاجزٌ عن التعبير منذ الأمس، لم أتخيل يومًا أن شيئًا ما سيُخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف".

وأضاف: "زملاء الفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة. سيكون من الصعب جدًا تقبّل غياب ديوغو عنا عند عودتنا".

وتابع: "أتعاطف مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا أطفالهما فجأة".

وأتم: "المقربون من ديوغو وشقيقه أندريه يحتاجون إلى كل الدعم الممكن، لن ننساهم أبدًا".

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بإسبانيا صباح الخميس، حسبما أكد ناديه ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وعثرت الشرطة على جثتي جوتا (28 عاما) وشقيقه أندريه سيلفا (25 عاما)، بالقرب من زامورا في شمال غرب إسبانيا بعد أن تحطمت سيارة لامبورغيني التي كانا يقودانها على امتداد طريق سريع معزول بعد منتصف ليل الخميس، واشتعلت فيها النيران.

وكشف مسؤولون بالحكومة الإسبانية أن جثتي جوتتا وشقيقه، تمت إعادتهما إلى البرتغال بعد أن تعرفت عليهما العائلة.