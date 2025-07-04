وقال لافروف، خلال لقائه بن فرحان في موسكو، الجمعة :"أود أن أختتم كلمتي بتهنئة صادقة بمناسبة فوز فريق الهلال السعودي على مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية، لقد كان لقاء رائعا ومثيرا للغاية، والنصر كان مستحقا تماما".

وتأهل الهلال السعودي، بشكل مذهل، إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بانتصاره على مانشستر سيتي الإنجليزي فجر الثلاثاء، ليصبح النادي العربي صاحب الدخل الأكبر من البطولة.

وفي دور المجموعات، حقق الهلال التعادل مرتين والانتصار مرة، قبل أن يعبر مانشستر سيتي في دور الـ16، ليصل إلى ربع النهائي.

وبهذه النتائج سيحصل الهلال على 34.2 مليون دولار، قد ترتفع بشكل كبير في حال العبور إلى نصف نهائي المونديال.

وفي حال فوز الهلال على فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، مساء الجمعة، سيصل دخل النادي السعودي من البطولة إلى أكثر من 55 مليون دولار.

وفي حال الوصول إلى نهائي البطولة، فسترتفع المكافأة إلى 76 مليون دولار.