وكان من المقرر أن تحضر المجموعة الأولى من لاعبي ليفربول إلى المركز التدريبي للنادي، الجمعة، لإجراء الجولة الأولى من الاختبارات البدنية بعد العطلة الصيفية.

لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تم تأجيل هذه الخطوة في خضم تداعيات المأساة المروعة التي أودت بحياة جوتا البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في إسبانيا فجر الخميس.

يأتي ذلك فيما اجتمعت، الجمعة، عائلة وأصدقاء جوتا في الكنيسة التي تم نقل جثته وجثة شقيقه أندريه إليها.

وعمت مشاعر الحزن بين أفراد العائلة، حيث تبادلوا العناق، ولم يتمالكوا أنفسهم من البكاء، قبل دخول كنيسة "كابيلا دا ريسوريساو ساو كوزمي"، حيث من المقرر تشييع جثمانيهما غدا السبت.

وعثرت الشرطة على جثتي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، البالغ من العمر 25 عاما، بالقرب من زامورا في شمال غرب إسبانيا بعد أن تحطمت سيارة لامبورغيني التي كانا يقودانها على امتداد طريق سريع معزول بعد منتصف ليل الخميس، واشتعلت فيها النيران.

وكشف مسؤولون بالحكومة الإسبانية أن جثتي جوتتا وشقيقه، تمت إعادتهما إلى البرتغال بعد أن تعرفت عليهما العائلة.