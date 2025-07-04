وقرر مسؤولو فريق ليفربول تخليد رقم النجم الراحل ديوغو جوتا (28 عاما) تقديرا لجهوده مع "الريدز".

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول قميص جوتا مع تعليق: "ليفربول يعلن تخليد الرقم 20 بشكل دائم ومنع أي لاعب آخر من ارتدائه تكريما لديوغو جوتا".

وذكر ليفربول في بيان: "سيخلد الرقم رقم 20 بجدارة لمساهماته (جوتا) في فوز ليفربول بلقب موسم 2024-2025، وهو اللقب العشرين للنادي، بمهاراته الخاصة وتسديداته الحاسمة حسم الفوز في ديربي ميرسيسايد في أبريل، وكان هذا آخر هدف مؤثر في حياته".

وأعاد ليفربول تصريح ديوغو جوتا إلى الأذهان حينها، عندما قال: "الوصول إلى هذا الموسم تحديدا باللقب الذي كنت أسعى إليه لسنوات عديدة وفي أفضل دوري في العالم، حيث حلمت باللعب منذ صغري، لحظة ستظل عالقة في ذهني إلى الأبد".

وأضاف: "إنه إنجاز رائع لشاب صغير جاء من جوندومار حيث كان لدي هذا الحلم. لقد كان الوصول إلى هذه اللحظة أمرا رائعا".

وساهم جوتا، الذي تزوج في 22 يونيو الماضي، في فوز فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وانتقل المهاجم البرتغالي الراحل إلى صفوف فريق ليفربول قادما من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي في عام 2020، وسجل 65 هدفا خلال 182 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

كما شارك ديوغو جوتا في 49 مباراة مع منتخب البرتغال، وفاز معه بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.