وقال كلوب في منشور على حسابه في "إنستغرام": "إنها لحظة تحمل الكثير من المعاناة والحزن بالنسبة لي. أحزنني نبأ رحيل ديوغو وشقيقه أندريه".

وأضاف: "لم يكن ديوغو لاعبا رائعا فحسب، بل كان أيضا صديقا عزيزا، وزوجا وأبا مُحبا وعطوفا. سنفتقدك كثيرا".

وانضم جوتا إلى ليفربول قادما من وولفرهامبتون في سبتمبر 2020، بطلب من كلوب الذي اكتشف موهبة النجم البرتغالي، البالغ من العمر 23 عاما آنذاك.

وكان جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه (25 عاما)، قد لقيا حتفهما في وقت مبكر من فجر يوم الخميس، إثر حادث مروري مروع.

ووفق تقارير فقد اشتعلت السيارة التي كانا على متنها بالكامل عقب انحرافها عن الطريق.

وتشير التحقيقات الأولية للشرطة الإسبانية إلى أن السبب المحتمل للحادث هو انفجار أحد إطارات السيارة.

وبحسب تقارير، فإن السيارة من طراز لمبرغيني أوروس تعرضت لانفجار في أحد إطاراتها أثناء محاولة تجاوز على الطريق السريع A-52 قرب بلدة سيرناديا، الواقعة في مقاطعة سامورا، على مقربة من الحدود الإسبانية البرتغالية، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحواجز واحتراقها بالكامل، في حادث مأساوي وقع حوالي الساعة 12:35 بعد منتصف الليل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نجم ليفربول والمنتخب البرتغالي اختار السفر برا بعد أن نصحه الأطباء بتجنب السفر الجوي بسبب خضوعه مؤخرا لعملية جراحية في الرئة.