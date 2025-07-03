وبدد الفريق الطبي لنادي الهلال الشكوك حول جاهزية مهاجميه البرازيليين ماركوس ليوناردو ومالكوم دي أوليفيرا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الجهاز الطبي للفريق أكد جاهزية اللاعبين للمواجهة المرتقبة، بعدما عانيا من إجهاد بدني، عقب الفوز التاريخي الذي حققه الهلال على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 فجر الثلاثاء الماضي.

وأرجعت مصادر الصحيفة سبب إجهاد النجمين إلى المجهود الكبير الذي قدماه في مواجهة الفريق الإنجليزي.

وكان ماركوس ليوناردو قد سجل الهدفين الأول والرابع للهلال، فيما أحرز مالكوم الهدف الثاني، خلال مباراة ثمن النهائي.

وبعد مباراة السيتي، انتشرت تكهنات بشأن عدم جاهزية اللاعبين البرازيليين لخوض مواجهة فلومينينسي، غير أن الفريق الطبي أكد جاهزيتهما.

والأربعاء، أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على سبيل الإعارة.

وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق أن حمد الله سيقود هجوم الهلال في مبارياته المقبلة بكأس العالم للأندية.

ويسعى "الزعيم" إلى انتزاع بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال، على ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم في مدينة أورلاندو.

ويعاني الهلال من غياب مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش منذ انطلاق البطولة بسبب الإصابة.