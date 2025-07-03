أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، أنه يشعر بالحزن الشديد بسبب وفاة لاعبه البرتغالي ديوغو جوتا، الذي توفي مع شقيقه إثر حادث سيارة مروع بالقرب من زامورا في شمال غرب إسبانيا.
وكتب ليفربول في حساباته الرسمية "ليفربول مُحطَّم بسبب الرحيل المأساوي لديوغو جوتا. أُبلغ النادي أن ابن الثامنة والعشرين توفي بحادث سير في إسبانيا مع شقيقه أندريه".
وتابع: "لن يدلي ليفربول باي تعليق إضافي في الوقت الحالي، ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوغو وأندريه وأصدقائهما وزملائهما وموظفي النادي، وهم يحاولون تخطي هذه الخسارة التي لا يمكن تصوّرها".
ونعى الاتحاد البرتغالي جوتا مطالبا الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بالوقوف دقيقة صمت خلال مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس أوروبا للسيدات في سويسرا.
وكتب رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا على فيسبوك: "الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وكل كرة القدم البرتغالية محطّمون تماما بسبب وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا".
وأضاف: "كان ديوغو جوتا أكثر من مجرد لاعب رائع، حيث شارك في ما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول، بل كان شخصا استثنائيا، يحظى باحترام جميع زملائه وخصومه".
تفاصيل الحادث
- بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا عند الساعة الثانية عشرة ونصف بعد منتصف الليل.
- انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا)، وهو لاعب كرة قدم أيضًا محترف في دوري الدرجة الثانية في البرتغال.
- ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه يُعتقد أن إطار سيارة اللامبورغيني انفجر، مما جعل السيارة تنحرف عن الطريق وتتحطم، ثم اشتعلت فيها النيران.
- أكد شهود عيان، في اتصال مع خدمات الطوارئ على الرقم 112، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعًا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، ما صعّب من عملية الإنقاذ.