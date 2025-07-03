وكتب ليفربول في حساباته الرسمية "ليفربول مُحطَّم بسبب الرحيل المأساوي لديوغو جوتا. أُبلغ النادي أن ابن الثامنة والعشرين توفي بحادث سير في إسبانيا مع شقيقه أندريه".

وتابع: "لن يدلي ليفربول باي تعليق إضافي في الوقت الحالي، ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوغو وأندريه وأصدقائهما وزملائهما وموظفي النادي، وهم يحاولون تخطي هذه الخسارة التي لا يمكن تصوّرها".

ونعى الاتحاد البرتغالي جوتا مطالبا الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بالوقوف دقيقة صمت خلال مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس أوروبا للسيدات في سويسرا.

وكتب رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا على فيسبوك: "الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وكل كرة القدم البرتغالية محطّمون تماما بسبب وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا".

وأضاف: "كان ديوغو جوتا أكثر من مجرد لاعب رائع، حيث شارك في ما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول، بل كان شخصا استثنائيا، يحظى باحترام جميع زملائه وخصومه".

تفاصيل الحادث