وتزوج جوتا قبل أيام قليلة (22 يونيو) من روت كاردوزو، والدة أطفاله الثلاثة، ووصف نفسه بأنه أسعد رجل في العالم في مقابلة نُشرت الأربعاء الماضي.

ونشر صور زفافه عبر منصة "إنستغرام"، وعلق عليها: "نعم للزواج إلى الأبد"، وكان يقضى فترة أجازته في إسبانيا.

ونعى نادي ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم لاعبهما، بينما فتحت السلطات الإسبانية تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث.

تفاصيل الحادث

بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا عند الساعة الثانية عشرة ونصف بعد منتصف الليل.

انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا)، وهو لاعب كرة قدم أيضًا محترف في دوري الدرجة الثانية في البرتغال.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه يُعتقد أن إطار سيارة اللامبورغيني انفجر، مما جعل السيارة تنحرف عن الطريق وتتحطم، ثم اشتعلت فيها النيران.

أكد شهود عيان، في اتصال مع خدمات الطوارئ على الرقم 112، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعًا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، ما صعّب من عملية الإنقاذ.

وتوج جوتا مع ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث سجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 37 مباراة رغم بعض المشاكل البدنية.

وتدرب جوتا في باكوس دي فيريرا، وقضى بعض الوقت في أتلتيكو مدريد وبورتو، وتألق بشكل لافت في وولفرهامبتون قبل أن ينضم إلى ليفربول في صيف 2020 مقابل حوالي 45 مليون يورو.

وشارك جوتا في 123 مباراة مع ليفربول، وسجل 47 هدفًا بين عامي 2020 و2025.