وقالت الشرطة لرويترز إن كل شيء يشير إلى صحة هذه الأنباء، على الرغم من عدم تأكيد الأسماء بشكل رسمي حتى الآن.

وقالت إدارة الإطفاء الإقليمية في كاستيا-ليون، حيث تقع مدينة زامورا، على موقعها الإلكتروني إن سيارة تحطمت بعد منتصف الليل بقليل واشتعلت فيها النيران، مما أسفر عن العثور على رجلين يبلغان من العمر 28 و26 عاما ميتين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

ويعد الطريق السريع A-52 طريقا رئيسيا يسلكه السائقون المغادرون من شمال البرتغال.

وأكد شهود عيان، في اتصال مع خدمات الطوارئ، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، مما صعّب من عملية الإنقاذ.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه يُعتقد أن إطار سيارة اللامبورغيني انفجر، مما جعل السيارة تنحرف عن الطريق وتتحطم، ثم اشتعلت فيها النيران.

وتزوج جوتا قبل أيام قليلة (28 يونيو) من روت كاردوسو، والدة أطفاله الثلاثة، ووصف نفسه بأنه أسعد رجل في العالم في مقابلة نُشرت الأربعاء.

وساعد جوتا ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مع الفريق.

وانتقل جوتا إلى ملعب أنفيلد قادما من ولفرهامبتون واندرارز في عام 2020 وسجل 65 هدفا في 182 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

كما شارك في 49 مباراة مع منتخب البرتغال، وفاز معه بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.